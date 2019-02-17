الإطاحة بعصابة سلبت 30 ألف ريال من مقيم بمكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

فتحت النيابة العامة بمكة المكرمة، تحقيقًا مع مواطنين انتحلا صفة رجال الأمن بمساعدة مقيم من الجنسية الباكستانية؛ بغرض الاحتيال على مقيم باكستاني الجنسية، واستولوا منه على مبلغ 30 ألف ريال.

وكان المقيم قد تقدم ببلاغ لمركز شرطة أجياد، أفاد فيه بأنه مسؤول الكاشير بمطعم، وأخذ 30 ألف ريال لإيداعها في حساب المؤسسة البنكي، وكان أحد أبناء جلدته حضر لزيارته من مدينة جدة ولاحظ قيامه بحمل المبلغ، وذهبا مستقلين مركبة ولاحظ اتصالات كثيرة ترد الشخص المرافق.

وأشار إلى أنه استوقفتهم مركبة في الطريق، وترجل منها شخصان سعوديا الجنسية وأفادا بأنهما من رجال الأمن وقاما بتفتيشه وأخذ بيناته وعثرا على المبلغ 30 ألف ريال وتمت مصادرتها.

وأقر المتهمون معترفين بانتحال صفة رجال الأمن بمساعدة مقيم باكستاني لتنفيذ جريمة السلب، وصادقوا على أقوالهم ،وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.