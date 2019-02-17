20 قطة تأكل جثة مربيها ” المُسن “

القاهرة(صدى):

شهدت منطقة الساحل في مصر، واقعة مروعة، إذ عُثر على جثة مأمور ضرائب متوفياً داخل شقته بعدما التهمت 20 قطة كان يرعاها جثته ،لشعورهم بالجوع، وذلك عقب وفاته.

وكان الجيران والمقربين من المتوفي المسن، أكدوا أنه كان يهوي تربية القطط والعطف عليها، وكان يقضي يومه في جمع القطط الضالة من الشارع ورعايتها في شقته.

ولاحظ الجيران اختفاء العجوز على غير عادته، فلم يخرج لشراء طعامه أو طعام القطط التي يرعاها، بالتزامن مع ذلك لاحظ عدد منهم انبعاث رائحة كريهة، رجَّحوا أنها منبعثة من منزله، وارتابوا في أمره، فقرروا فتح باب الشقة عنوة.

فور فتح الباب لم يحتمل الجيران الدخول لاستطلاع الأمر والوقوف على حقيقته، وأبلغوا الشرطة وإدارة نجدة القاهرة.

وتبين من المعاينة أن الجثة لرجل في العقد السابع من العمر 73 سنة، وأن الوفاة حديثة وفي غضون الـ48 ساعة الماضية، وأن المتوفي مأمور ضرائب بالمعاش، وبكامل ملابسه، وتبين وجود آثار التهام لوجهه وقطعة من ساقة وقطعة من يده، وافادت التحقيقات الأولية أن القطط هي المتسببة في ذلك.