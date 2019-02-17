تفاصيل أول ماراثون نسائي لـ ” المشي ” ببيشة

طلال الغامدي(صدى):

قامت مجموعة من بنات بيشة ،بتأسيس فريقا للمشي، دعمًا وحبًا لهذه الرياضة المفيدة.

وانطلق الفريق بشكل رسمي ،الجمعة الماضية، بحديقة الملك عبدالله بوسط المحافظة وسط حضور مميز من البنات من مختلف الأعمار.

وذكرت قائدة الفريق مهرة الشمراني أن هذا الفريق يعتبر أول فريق مشي نسائي تطوعي على مستوى المملكة مرخص رسميا من الأميرة ريما بنت بندر آل سعود.

ويعتبر أيضًا أول فريق رياضي نسائي في محافظة بيشة، مسجل بالهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية.

وتضمن الماراثون تحدي 10 كيلومترات بمشاركة 40 فتاة، حيث شهد الممشى إقبالا كبيرا من الحاضرات للتعرف على فكرة الماراثون وفوائده وكيفية المشاركة به.