بالفيديو.. غزل متبادل بين نجوى كرم وماجد المهندس في كواليس ” فبراير الكويت “
تصدر وسم نجوى كرم وماجد المهندس الترند، بالتزامن مع مشاركتهما في حفل ” فبراير الكويت ” .
وأعربت نجوى كرم عن تفاؤلها الكبير بهذا الحفل، خلال لقائها ماجد المهندس في الكواليس، عندما أشارت إلى نفاذ البطاقات قبيل مرور 24 ساعة على طرحها.
وقالت كرم موجهة كلامها إلى ماجد المهندس : ” الدنيا وجوه وعتاب. منشوف كتير أصوات بس ما بتكون مرفقة بالاخلاق وأنا أنحني أمام أخلاقك وإنسانيتك الرائعة وبعمرو ما جمعتنا الا الاخلاق الحلوة والله يطول بعمرك ” .
ورد عليها ماجد المهندس بعد تقبيل يدها قائلا: ” نجوى كرم فنانتنا الكبيرة وهي ست الكل ونحن نتعلم منها ودائماً قمر ما شاء الله عليها ” .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23686 ] نشر منذ 47 دقيقة
ما دريت ان البوس عند الفنانين مجانا كان صرت فنان و ممثل
الحين كل فنان يبوس الفنانه عادي بدون خجل ولا خوف من احد
ما يعتبر هذا تحرش علني والا الفنانيين لهم نظام خاص او عندهم حصانه