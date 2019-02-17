5 مناطق على موعد مع الأمطار الرعدية مصحوبة برياح مثيرة للأتربة

الرياض(صدى):

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، تنبيهات متقدمة على عدة مناطق حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وأوضحت تنبيهات الهيئة أن كل من: الرياض ،والباحة ،وعسير ،وجازان ،ونجران ،والشرقية، ستشهد تكون سحب رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار.

وأشارت الهيئة إلى استمرار الحالة حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد.

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