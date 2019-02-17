عربي ينتحر بعد انفصاله عن خطيبته

مليكة فؤاد(صدى):

شهدت الدار البيضاء بالمغرب واقعة انتحار شاب ثلاثيني ،بالتزامن مع عيد الحب، ملقيًا بنفسه من سطح الفيلا المقيم بها.

وكان الجدال قد احتد بين الشاب المنتحر وخطيبته، حتى أخبرته بقرارها النهائي وهو فسخ الخطوبة، لكنه لم يتقبل الأمر وهددها بالإقدام على الانتحار.

وسارعت الفتاة إلى منزل خطيبها لتجده بالفعل جثة هامدة مسجاة على الأرض، ما أدى إلى دخولها في حالة هستيرية من البكاء، وتم نقلها إلى مصحة للعلاج.

بينما تم نقل جثة الشاب إلى مستودع الأموات بعين الشق، وتم فتح تحقيق في ملابسات الحادث.