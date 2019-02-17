فيديو لتركي آل الشيخ وعمرو أديب يكشف سياسة العربي الجديد في تزييف الحقائق

طلال الضوي(صدى):

كشف مقطع فيديو، لقناة العربي الجديد، التابعة للمرتزق القطري عزمي بشارة، عن اعتماد القناة لسياسة تزييف الحقائق.

وقامت القناة بتزييف مقطع فيديو للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، والإعلامي المصري عمرو أديب، خلال فعاليات تعاقد الهيئة مع عدد من الفنانين المصريين.

ويدل المقطع، أن القنوات تستخدم تقنيات لتزييف الحقائق وهو ما يعد امتدادًا لمشروع قناة الجزيرة القطرية وخلايا عزمي بشارة، الهادف إلى زعزعة استقرار ومكانة المملكة إقليميًا ودوليًا.

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