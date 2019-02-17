اليوم..بدء رصد مخالفات الحزام والجوال في 3 مناطق

عادل الحربي(صدى):

تبدأ اليوم القوات الخاصة لأمن الطرق، في عمليات الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان،واستخدام الجوال أثناء القيادة على الطرق الخارجية في مناطق القصيم، وعسير، وجازان.

وكانت القوات الخاصة لأمن الطرق ،قد أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع ” تويتر ” عن بدء رصد المخالفات في المناطق السابق ذكرها اليوم الأحد، بهدف رفع مستوى السلامة المرورية.

وقال الحساب الرسمي لأمن الطرق:‏ ” استكمالاً لما سبق الإعلان عنه بشأن البدء بالرصد الآلي لمخالفتي استخدام الجوال باليد، وعدم ربط حزام الأمان، وفي سبيل رفع مستوى السلامة المرورية سيتم البدء – بمشيئة الله- بالرصد الآلي للمخالفتين على الطرق الخارجية في مناطق القصيم وعسير وجازان ” .