لجنة الحكام تتطالب رئيس الاتحاد برفع تظلمه..الصنيع: ” سنستمر بالتصعيد ” (فيديو)

نواف السالم(صدى):

أكد حمد الصنيع نائب رئيس نادي الاتحاد، على أن النادي حريص على الحصول على حق فريقه، قائلًا : طلبنا أجانب وتجاهلونا سنستمر بالتصعيد وصولا إلى الفواز حق الإتحاد لن يضيع.

وقال الصنيع خلال مشاركته في برنامج ” الديوانية ” : وفوت الحكم لقطة لتجاوزنا ولكن تكرار التجاهل يدعو للريبة وسنعتمد الأجنبي.

وكان لؤي هشام ناظر رئيس نادي الاتحاد قد طلب اجتماع فوري مع رئيس لجنة الحكام هذا الأسبوع للإصرار على المحافظة على حقوق النادي.

ولفت هشام إلى أن الوضع لا يستحمل المجاملات ولا الاستمرار في إستفزاز جماهير نادي الاتحاد، مشددا: ” لا نريد أن نختفي خلف أخطاء التحكيم ولكن لا نريد أن يعمل ضدنا أيضاً ” .

في حين رد رئيس لجنة الحكام خليل جلال في تصريح له في برنامج ” الوقت الأصلي ” قائلًا : أحترم وجهة نظر الأخ لؤي ناظر وبقية مسؤولي الأندية لكن لا يمكن أن نجتمع مع أحد من مسؤولي الأندية .. وعليه أن يرفع تظلُّمَه.

وأضاف جلال: دائماً نُعلن عن الحكام قبل كل جولة ومن بينهم حكام الفيديو فقط، ولم يسبق لنا الإعلان عن الحكم المساعد لتقنية الـvar .. والحكام السعوديين المؤهّلين الآن لتقنية الـvar هم محمد الهويش وتركي الخضير وخالد الطريس فقط.

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