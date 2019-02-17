بالفيديو.. لحظة قيام امرأة بـ رمي طفل أمام مسجد بجدة
رصدت عدسات كاميرا مراقبة، فجر السبت، امرأة قامت برمي طفلها على باب مسجد في جدة.
وفوجئ المصلين في صلاة الفجر، بجامع الخير في حي الجامعة بجدة، بالرضيع يبكي أمام باب المسجد.
فيما أظهرت الكاميرات، أن المرأة رمت الطفل دون ضمير أو إنسانية، وهربت في الاتجاه الآخر.
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( الله المستعان …
هذا اليوم قبل صلاة الفجر رمت طفلها عند باب المسجد و هربت )#جدة_حي_الجامعة_جامع_الخير pic.twitter.com/1NeF8ZAayB
— Mr.been (@Mrbeen28603062) February 16, 2019
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 65448 ] نشر منذ 3 دقائق
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,