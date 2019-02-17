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بالفيديو.. لحظة قيام امرأة بـ رمي طفل أمام مسجد بجدة

بالفيديو.. لحظة قيام امرأة بـ رمي طفل أمام مسجد بجدة
نايف السالم(صدى):

رصدت عدسات كاميرا مراقبة، فجر السبت، امرأة قامت برمي طفلها على باب مسجد في جدة.

وفوجئ المصلين في صلاة الفجر، بجامع الخير في حي الجامعة بجدة، بالرضيع يبكي أمام باب المسجد.

فيما أظهرت الكاميرات، أن المرأة رمت الطفل دون ضمير أو إنسانية، وهربت في الاتجاه الآخر.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 65448 ] نشر منذ 3 دقائق

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

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