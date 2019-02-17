‏‫الخدمة المدنية تمنح الجهات الحكومية صلاحية التعاقد مع موظفين بـ ” دوام جزئي “

علي القحطاني(صدى):

تضمنت لائحة الموارد البشرية للخدمة المدنية، منح الجهات الحكومية صلاحية التعاقد مع موظفين لأداء مهمات وظائفها، سواء بالتعاقد بدوام كامل أو بالتعاقد بالدوام الجزئي أو بالتعاقد المؤقت، أو التعاقد لممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، أو التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة.

يذكر أن التعاقد لبعض الوقت ” الدوام الجزئي ” يعرف بأنه العقد الذي يعمل بموجبه المتعاقد بشكل جزئي غير متفرغ، ولساعات عمل محددة خلال ساعات العمل الرسمية المقررة في الجهة الحكومية، سواء كان هذا المتعاقد يؤدي ساعات عمله يوميًّا أو بعض أيام الأسبوع، ويتقاضى أجرًا إجماليًّا يحتسب نسبة وتناسبًا وفق ساعات أو أيام العمل والراتب والمزايا المقررة للوظيفة التي يؤدي مهماتها.