بالأسماء.. تعليق الدراسة في عدد من مدارس بلقرن

أبها(صدى):

قرَّر مكتب التعليم في محافظة بلقرن، تعليق الدراسة في عدد من المدارس غدًا الأحد؛ نظرًا للتقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة.

وتضمنت المدارس التي حددها مكتب التعليم في بلقرن، الآتي: الهدارة، أحمد بن حنبل، الحسن البصري، أبوعبيدة عامر بن الجراح، هارون الرشيد، أبو الدرداء، المغيرة بن شعبة، أبو موسى الأشعري.

واجتاحت موجة ضباب كثيف المراكز الجنوبية لمحافظة بلقرن؛ ما تسبب في تدني الرؤية الأفقية إلى أقل من 30 مترًا. وصاحب موجة الضباب تدنٍّ في درجات الحرارة.