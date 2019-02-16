نشر : منذ 9 دقائق 441 1 فيديوهات متنوعة غوميز يرد كيف اسيست الشلهوب ؟ وانبهار مدرب الاتحاد السكندري من الهلال الوسوم:الهلال_الاتحاد_السكندري
ابن الوطن[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 7 دقائق
ياصدى ماهكذا تورد الإبل ..
لماذا انقلبت صحيفتكم هلالية لماذا السباق على من يأتي بالأخبار التافهه وين الأخبار المهمة لماذا لم تأتوا بكل صغيرة وكبيرة ومشجعين ورؤساء الأندية الأخرى وبعض المواقف الطريفة للأندية لما هذا الاستفزاز وتلك العنصرية .. والله كنت المتابع لهذي الصحيفه والآن اعلن اعتزالي منها لانها صحيفه لا تملك الحياد والمصداقية وتثير النعرات بين الأندية السعودية والشارع الرياضي … حتى صارت اخباركم ليست قوية كما عهدناكم … وانا ادعوا إخواني الغير هلاليين بأن يضبطوا النفس ويتركوا الصحيفه لكم حتى لا تقع فتنه بين أطياف الشعب .. والله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل