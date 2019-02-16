ماميتش يمنح الزعيم راحة من التدريبات

ماجد محمد(صدى):

منح الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لفريق الهلال، لاعبيه راحة من التدريبات، غداً الأحد، عقب أداء مباراتهم القوية أمام الاتحاد السكندري.

ووضع الهلال قدماً في نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، بعدما تغلب على ضيفه الاتحاد السكندري، بثلاثية نظيفة، في ذهاب ربع نهائي البطولة العربية.

ويستأنف الهلال تدريباته في تمام الساعة السابعة من مساء بعد غدٍ الاثنين، استعداداً لمواجهة الاتحاد، في الجولة الـ21 من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان.