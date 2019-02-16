ماميتش يمنح الزعيم راحة من التدريبات
منح الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لفريق الهلال، لاعبيه راحة من التدريبات، غداً الأحد، عقب أداء مباراتهم القوية أمام الاتحاد السكندري.
ووضع الهلال قدماً في نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، بعدما تغلب على ضيفه الاتحاد السكندري، بثلاثية نظيفة، في ذهاب ربع نهائي البطولة العربية.
ويستأنف الهلال تدريباته في تمام الساعة السابعة من مساء بعد غدٍ الاثنين، استعداداً لمواجهة الاتحاد، في الجولة الـ21 من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان.
مؤدب[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 5 دقائق
والله الصحيفه صارت هلالية كيف لو اخذتوا آسيا
ابن الوطن[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 4 دقائق
يمنح الزعيم !!!!!!!!!!!!
ولماذا لا تسموا الأندية الأخرى بالعالمي النصر والملكي الأهلي والعميد الإتحاد
ياصدى ماهكذا تورد الإبل ..
لماذا انقلبت صحيفتكم هلالية لماذا السباق على من يأتي بالأخبار التافهه وين الأخبار المهمة لماذا لم تأتوا بكل صغيرة وكبيرة ومشجعين ورؤساء الأندية الأخرى وبعض المواقف الطريفة للأندية لما هذا الاستفزاز وتلك العنصرية .. والله كنت المتابع لهذي الصحيفه والآن اعلن اعتزالي منها لانها صحيفه لا تملك الحياد والمصداقية وتثير النعرات بين الأندية السعودية والشارع الرياضي … حتى صارت اخباركم ليست قوية كما عهدناكم … وانا ادعوا إخواني الغير هلاليين بأن يضبطوا النفس ويتركوا الصحيفه لكم حتى لا تقع فتنه بين أطياف الشعب .. والله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل