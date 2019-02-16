متصل باكيًا بـ المغامسي: لا استطيع دخول الحرم.. هل أنا مطرود من رحمة الله؟ (فيديو)

نايف السالم(صدى):

طمأن إمام وخطيب مسجد قباء، الشيخ صالح المغامسي، أحد زوار مسجد بيت الله الحرام، الذي اعتقد أنه ” مطرود من رحمة الله ” .

ووجه سائل عراقي، استفساراً للشيخ المغامسي، عندما أتصل به وسأله عمّا إذا كان مطرودا من رحمة الله؛ وذلك لعدم استطاعته دخول المسجد الحرام رغم وجوده في مكة المكرمة محرماً بالعمرة، ومحاولته ذلك أكثر من مرة.

وأوضح السائل في برنامج ” الأبواب المتفرقة ” على قناة ” إم بي سي ” أنه أتي لمكة المكرمة لأداء العمرة، إلا أنه عندما يتجه للمسجد الحرام يحدث له شيء يمنعه.

وأشار السائل العراقي، أنه تعرض في مرة للإصابة بهبوط في السكر، ومرة سقط ليحمله ابنه ويعود به إلى الفندق، ليسأل باكياً: ” هل أنا مطرود من رحمة الله؟ ” .

وردّ الشيخ المغامسي مطمئناً الرجل بقوله إنه مقبول إن شاء الله، ونصحه بألا ييأس من روح الله حتى مع ما أصابه.

وطالبه الشيخ المغامسي بالأخذ بالأسباب، وشراء عربة أو استخدام واحدة من المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من المعتمرين، والزوار للذهاب بها إلى بيت الله الحرام.

وحذر فضيلة الشيخ من دخول الشيطان إلى نفسه، ويملي عليه ما ليس فيه، وألا يستجيب لنزغاته ووسوسته، وناصحاً إياه بأن يطلب من ابنه ألا يعيده للفندق حتى لو طلب منه هو ذلك، حتى إذا دخل المسجد الحرام سينتهي ما يحدث له، وبهذا سيتمكن من أداء مناسك العمرة.