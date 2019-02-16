كيم كردشيان تكشف حقيقة إجراء عملية تجميل: ” أصبروا حتى أنجب أطفالًا “

واشنطن(صدى):

كشفت فنانة استعراضات المواقع، كيم كاردشيان، حقيقة إجراء عملية تجميل لإزالة ” النتوء “ على منخارها الذي يجعلها تتجنب الضحك.

وجاء ذلك في جلسة تعليمية أخيرة مع خبير التجميل المعتمد لديها، ماريو ديديفانوفيك،حيث قالت إنها ستضع حداً للشائعات التي طالما تحدثت عن عملية تجميل، قيل إنها أجرتها لأنفها لإزالة ورم عليه يجعلها تتجنب الضحك.

وقالت كاردشيان: ” الكلّ يعتقدون أنني أجريت العملية، لكنني كنت باستمرار أردّ عليهم بالقول: أصبروا حتى أنجب أطفالًا وهم بدورهم سيرثون منّي ما ستتأكدون منه “ .