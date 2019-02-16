الأمير محمد بن فيصل: باق شوط على التأهل

نواف السالم(صدى):

أعرب الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال، عن سعادته بثلاثية فريقه في شباك الاتحاد السكندري، مشيراً إلى أن الفريق تنتظره مباراة هامة في لقاء الإياب.

وقال رئيس الهلال على موقع ” تويتر ” : ” انتهى شوط وتبقى شوط وبإذن الله يكون التأهل من نصيبنا، ألف مبروك يا زعماء ” .

ووضع الهلال قدماً في نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، بعدما تغلب على ضيفه الاتحاد السكندري، بثلاثية نظيفة، في ذهاب ربع نهائي البطولة العربية.

ويحتاج الاتحاد للفوز في مباراة الإياب، بأكثر من ثلاثة أهداف نظيفة، من أجل التأهل لنصف نهائي البطولة.