الأمير محمد بن فيصل: باق شوط على التأهل
أعرب الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال، عن سعادته بثلاثية فريقه في شباك الاتحاد السكندري، مشيراً إلى أن الفريق تنتظره مباراة هامة في لقاء الإياب.
وقال رئيس الهلال على موقع ” تويتر ” : ” انتهى شوط وتبقى شوط وبإذن الله يكون التأهل من نصيبنا، ألف مبروك يا زعماء ” .
ووضع الهلال قدماً في نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، بعدما تغلب على ضيفه الاتحاد السكندري، بثلاثية نظيفة، في ذهاب ربع نهائي البطولة العربية.
ويحتاج الاتحاد للفوز في مباراة الإياب، بأكثر من ثلاثة أهداف نظيفة، من أجل التأهل لنصف نهائي البطولة.
الحدث[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 36 دقيقة
والله انكم مساكين
ابن الوطن[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 27 دقيقة
والله كنت المتابع لهذي الصحيفه والآن اعلن اعتزالي منها لانها صحيفه لا تملك الحياد والمصداقية وتثير النعرات بين الأندية السعودية والشارع الرياضي … حتى صارت اخباركم ليست قوية كما عهدناكم … وانا ادعوا إخواني الغير هلاليين بأن يضبطوا النفس ويتركوا الصحيفه لكم حتى لا تقع فتنه بين أطياف الشعب .. والله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل