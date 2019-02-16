زوران: الخروج بدون إصابات أهم مكاسب مواجهة الاتحاد السكندري

نواف السالم(صدى):

أكد الكراوتي زوران ماميتش، مدرب الهلال، أن فريقه قدماً أداءاً مميزاً خلال مباراة الاتحاد السكندري، معرباً عن سعادته لعدم إصابة أي من لاعبيه.

وقال ماميتش خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، عقب نهاية المباراة: ” قدمنا شوط مميز سجلنا فيه ثلاثية مع المحافظة على شباك نظيفة ” .

وأضاف: ” سعيد لعدم تعرض أي لاعب للإصابة خلال اللقاء، لقد كان شيئاً مهماً للغاية ” .

واختتم: ” تبقى علينا شوط ثاني في الإسكندرية، وسنستعد له بالجدية والتركيز ” .

ووضع الهلال قدماً في نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، بعدما تغلب على ضيفه الاتحاد السكندري، بثلاثية نظيفة، في ذهاب ربع نهائي البطولة العربية.

ويحتاج الاتحاد للفوز في مباراة الإياب، بأكثر من ثلاثة أهداف نظيفة، من أجل التأهل لنصف نهائي البطولة.