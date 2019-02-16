قبول الاستئناف المُقدم من الاتفاق بشأن ” برايان أليمان “

نواف السالم(صدى):

أعلنت لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم، اليوم السبت عن قبول الاستئناف المقدم من نادي الاتفاق بشأن اللاعب برايان أليمان.

وكانت إدارة الاتفاق، قد بدأت الأربعاء الماضي إجراءات رفع استئناف ضد قرار لجنة الانضباط والأخلاق، القاضي بإيقاف لاعب الفريق، برايان أليمان، لمدة 5 مباريات.

وكانت لجنة الانضباط قد أوقفت أليمان، بعد اعتدائه على أحد لاعبي فريق أُحد، بشكل عنيف، خلال مباراة الفريقين.

وقلصت لجنة الانضباط العقوبة في قرارها الجديد إلى 3 مباريات بدلا عن 5، فيما استقرت على إلزام اللاعب دفع الغرامة المالية.