الهلال يقترب من نصف نهائي كأس زايد بثلاثية في الاتحاد السكندري

نواف السالم(صدى):

تغلَّب نادي الهلال، على الاتحاد السكندري، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت على استاد جامعة الملك سعود بالرياض، في إطار منافسات ذهاب الدور ربع النهائي للبطولة العربية (كأس زايد).

وأحرز الهلال الهدف الأول عبر تسديدة قوية من كارلوس إدواردو داخل شباك الاتحاد السكندري في الدقيقة 14، وفي الدقيقة 31 سجّل بافيتيمبي غوميز الثاني للهلال، وبعدها بعشر دقائق أضاف غوميز الثالث.

وفاز الهلال في كل مبارياته سواء داخل أو خارج الأرض وكانت أكبر نتيجة فاز بها على حساب نادي النفط العراقي بنتيجة 4-0.

ويحتاج الهلال للفوز بأي نتيجة أو التعادل أو الخسارة بفارق هدفين، في مباراة الإياب المقرر إقامتها يوم 25 فبراير في الإسكندرية، لضمان التأهل إلى نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.