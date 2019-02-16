بالفيديو.. المطيري: الدراما السعودية كانت ضحية ” العيب والحرام “

عادل الحربي(صدى):

أكد الممثل والمنتج مشعل المطيري، أن الدراما السعودية كانت ضحية ” العيب والحرام ” لسنوات طويلة.

وأضاف في حديثه لبرنامج ” ياهلا ” ، أنه لم يكن هناك حركة درامية ولم تقم المؤسسات بدورها الصحيح، قائلًا: ” لم نصل لمرحلة من الترف في الدراما ” .

وأشار إلى أن المجتمع لم يكن متوافق كثيرًا مع الفن؛ لذلك لا يوجد تراكم من الخبرة في الدراما، فكنا نحتاج إلى وعي أكثر لأهمية الدراما.

واعتبر أن مشكلة الدراما السعودية في الإنتاج الفعلي وليس في الإمكانات، فنحن نمتلك كل مقومات الإنتاج.

مشعل المطيري- ممثل ومنتج سعودي:

الدراما السعودية كانت ضحية "العيب والحرام" لسنوات طويلة#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/Y4o4IXP3Jq — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 16, 2019