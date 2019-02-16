أمجد طه: قطر ترى إيران شريفة ونحن نراها ” بيبي “

طلال الضوي(صدى):

علق الخبير السياسي والاستراتيجي أمجد طه، اليوم السبت، على وصف النظام القطري، لإيران بـ ” الشريفة ” ، متناسياً ما قامت به من حرق للسفارات وتدخل بشؤون دول عربية وخليجية.

وقال طه عبر حسابه على ” تويتر ” : هم يرون شريفة ” غالية ” ونحن نراها ” بيبي ” ، وبين ” غالية ” و ” بيبي ” …فرق بين المراهقة السياسية و إدارة الكبار للمنطقة ” قطر تصف إيران بالشريفة ” .

وفي تغريدة آخرى أضاف: ” سونامي اقتصادي سيضرب نظام قطر ..تركيا وعبر طرف ثالث عرضت علاقتها مع الدوحة للبيع والمساومة!! ” .