بالفيديو والصور.. انزلاق طائرة أثناء محاولتها الهبوط

جاكرتا(صدى):

أعلنت شركة طيران ” ليون إير ” ، عن انزلاق إحدى طائراتها خارج المدرج في مطار على جزيرة ” بورنيو ” الإندونيسية اليوم السبت، وسط هطول أمطار غزيرة.

وقال المتحدث باسم الشركة إن الطائرة، وهي من طراز بوينغ (737- 800 إن.جي)، كانت في رحلة من جاكرتا إلى بونتياناك وعلى متنها 182 راكبا و7 من أفراد الطاقم، وانزلقت عن المدرج لدى محاولتها الهبوط في مطار “سوباديو” الدولي الذي يستقبل عددا محدودا من الرحلات الدولية.

وقامت الشركة بإخلاء الطائرة من الركاب بسلام، وسط أجواء مناخية متقلبة، وقد أُعلٍن أن مدى الرؤية في المطار كان مستوفيا لمعايير الهبوط.