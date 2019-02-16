بالفيديو.. غلا الخالدي: أطالب بتهيئة أكثر للأماكن السياحية لذوي الإعاقة بالعلا وسأعود قريبًا

علي القحطاني(صدى):

استعرضت غلا عبدالله الشاعل الخالدي، أول سفيرة للنوايات الحسنة للإصرار والعزيمة من ذوي الاحتياجات الخاصة، جولتها في محافظة العلا وزيارتها لمدائن صالح.

وزارت ” الخالدي ” سكة الحجاز الموجود في مدائن الصالح، والتي بنيت في العهد العثماني لنقل الحجاج من دمشق إلى المدينة المنورة، وكذلك قصر البنت وديوان جبل إثلب (المعبد قديماً).

كما استعرضت زيارتها لمنتجع نخيل برزان لصاحبها الاستاذ وليد بن حسين في خيمة والدته، بالإضافة إلى زيارتها طنطورة العلا هي المزولة الشمسيه الحجرية والتي تحدد دخول أوقات الصلاة الخمس باليوم والفصول الأربعة بالسنة.

وقدمت الشكر للهيئة الملكية بمحافظة العلا على استضافتهم لها، كما هنأت أهالي العلا على تدشين سمو ولي العهد لـ رؤية العلا، ونجاح مهرجان شتاء طنطورة، مطالبة المسؤولين بتهيئة أكثر للأماكن السياحية بالمحافظة لذوي الإعاقة.