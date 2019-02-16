بالصور.. ياسمين عبدالعزيز: ريهام حجاج ” رفعت الشبشب ” على زوجها

القاهرة(صدى):

اعتبرت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، أن الفنانة الشابة ريهام حجاج زوجة طليقها المنتج محمد حلاوة ” ترفع الشبشب عليه ” .

يأتي ذلك بعد تكذيب الثنائي لـ ياسمين، من خلال مقطع فيديو، إذ نشرتْ الأخيرة، عبر حسابها على ” إنستغرام ” ، صورة للورد، الذي تسبب في المشكلة والحرب بينها وبين زوجة طليقها، وعلقت عليها بطريقتها الطريفة.

وقالت ياسمين: ” بطل كدب يا إسماعيل بيه، هو الشبشب اترفع ولا إيه ” ، في إشارة إلى أن حجاج أجبرته على نفي إرساله الورود بمناسبة الفالنتين.

وكانت ياسمين قد نشرت صورة، لورد قد وصل إليها في عيد الحب، ملمحة إلى أن محمد حلاوة هو من أرسله له، لينشر الأخير مقطع فيديو مع زوجته الفنانة ريهام حجاج وقال: ” مش أي حد يشتري ورد أبقى أنا اللي باعتهوله، أنا بشتريه لمراتي بس ” .