وفاة وإصابة 7 أشخاص في حادث مروع بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

باشرت الفرق الإسعافية بمحافظة الطائف، حادثًا مروعًا وقع على مركبتين (تصادم) تقل عائلتين، مما أسفر عنه عدة إصابات ووفيات، وذلك بطريق وادي جليل.

وتفصيلاً، أوضح شادي بن عابد الثبيتي، أنه عند الساعة ٤:٢٧م تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة بلاغًا يقتضي بوجود حادث تصادم بين مركبتين وذلك على طريق وادي جليل .

وعلى الفور تم توجيه أربع فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني رايد الحارثي، وعند وصول أول فرقة عند الساعة ٤:٤١م إتضح أن بالموقع ثلاث وفيات وأربع إصابات خطيرة نتيجة هذا التصادم مما استدعى لتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة ونقل الاصابات إلى المستشفى لإكمال اللازم .