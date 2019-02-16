بالفيديو .. سيارات صينية ذاتية القيادة تسجل اسمها في موسوعة جينيس

أميرة خالد(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد يواكب المستقبل ويوثق كيف تمكنت سيارات صينية ذاتية القيادة من تسجيل اسمها في موسوعة غينيس مع أكبر موكب سيارات ذاتية القيادة في العالم تتجول على الطرق .

يظهر الفيديو المرفق ضمن هذا الخبر سيارات صينية ذاتية القيادة مقدمة من شركة شانجان – Changan الصينية وهي تقوم بتسجيل رقم قياسي عالمي في موسوعة غينيس – Guinness للأرقام القياسية ، حيث تمكنت سيارات صينية ذاتية القيادة من نوع شانجان سي اس 55 – Changan CS55 من تحقيق هذا الرقم العالم .

التفاصيل الرسمية المتوفرة أشارت إلى أن مقاطعة Chongqing الصينية شهدت مؤخراً على تواجد أكبر عدد من سيارات صينية سجلت رقم قياسي عالمي مع أكبر تجمع سيارات ذاتية القيادة بلغ عددها 55 سيارة شانجان CS55 تجولت على شكل موكب خلال رحلة قيادة مسافتها 3.2 كم (2 ميل) وتمت خلال مدة زمنية قدرها 9 دقائق و 7 ثواني ، وكانت السيارات الذاتية تسير بسرعة 30 كم/س (18.6 ميل/س) عند تسجل هذا الرقم القياسي .

شركة شانجان المتخصصة بصناعة سيارات صينية كانت تسعى لتسجيل رقم قياسي في موسوعة غينيس مع 56 سيارة ذاتية القيادة تتحرك مع بعضها البعض في موكب ، ولكن واحدة من السيارات التي شاركت في هذا التحدي تم استبعاد مشاركتها بسبب سيطرة نظام قيادة الطوارئ فيها لمدة زمنية قصيرة خلال هذه الجولة .

وكما تعلمون ان صناع السيارات لا يركزون فقط على إنتاج سيارات هجينة و سيارات كهربائية ، حيث أنهم يختبرون منذ سنوات سيارات ذاتية القيادة ليتم توفيرها بشكل إنتاج تجاري ، ورغم نجاح معظم شركات صناعة السيارات باختبار سيارات تسير لوحدها بدون تدخل سائق بشري ، إلا أن قرار إنتاج هذه الفئة من السيارات بشكل تجاري يحتاج إلى موافقات الحكومات ، كما أن هناك مصاعب كبيرة ستواجه شركات التأمين في حال صنعت هذه السيارة عند تعرضها لحوادث المرور على الطرق العامة !!!