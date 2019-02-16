المرتزقة غادة عويس تلمح إلى تركها الجزيرة

طلال الضوي(صدى):

ألمحت المرتزقة غادة عويس، المذيعة في قناة الجزيرة القطرية، إلى انتهاء عملها في قناة الجزيرة وفي العمل الإعلامي بشكل عام.

وطرحت ” عويس ” سؤالًا في تغريدة لها، قائلة: ” هل يكون عام ٢٠١٩ عام اعتزال بالنسبة لي؟ لم لا؟ ” ، يأتي ذلك في الوقت الذي تزوجت فيه من رجل فرنسي في أواخر العقد الرابع من العمر يدعى جيرمي جورجيت.

وأقامت المذيعة البالغة 41 عامًا من العمر وهي ” مسيحية مارونية ” ، حفل زفافها على الرجل الفرنسي في إحدى مدن الولايات المتحدة الأمريكية، وقد ونشرت بعدها التغريدة.

وتستغل المرتزقة غادة عويس، كل فرصة سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو منصة الجزيرة، في الهجوم على المملكة، بهدف النيل من استقرارها ومكانتها إقليميًا ودوليًا، كما بقية مرتزقة قطر.