بالفيديو.. شقيقة وزير خارجية سابق تتعرى احتجاجا على اتفاقية

واشنطن(صدى):

قامت راشيل جونسون، مساء الخميس الماضي بخلع ملابسها احتجاجا على اتفاقية ” بريكست ” التي ستخرج بموجبها بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويأتي ذلك على خطى شقيقة وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون، على خطى الأكاديمية البريطانية فيكتوريا باتمان، أستاذة اقتصاد في جامعة كامبريدج، التي تعرت هي الأخرى الأسبوع الماضي خلال برنامج على ” BBC Radio 4 ” احتجاجا منها على اتفاقية ” بريكست ” .

وأثارت الخطوة التي أقدمت عليها راشيل، اندهاش الجمهور والمشاركين في تقديم البرنامج الصباحي على قناة ” سكاي نيوز ” .

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