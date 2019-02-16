” السيسي ” يحرج رئيس مؤتمر ميونخ.. ويتساءل: من يدعم المقاتلين؟ (فيديو)

القاهرة(صدى):

تساءل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن، عن من يقوم بدعم وتمويل ونقل المقاتلين الأجانب.

جاء ذلك ردًا على سؤال رئيس مؤتمر ميونخ فولفجانج إيشنجر، حول مكافحة الهجرة غير الشرعية وأولويات مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي، مؤكدًا أنه لا يبعد عن السؤال الموجه إليه وإنما يشرح الأمور من وجهة نظر مصر.

وأشار الرئيس السيسي أن سقوط بعض الدول في محيطنا أضاف عبئا كبيرًا على مصر لتأمين حدودها.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية، الذي انطلق أمس الجمعة ولمدة 3 أيام، بحضور نحو 35 من رؤساء الدول والحكومات و50 من وزراء الخارجية و30 من وزراء الدفاع و600 من الخبراء العسكريين والأمنيين والدبلوماسيين.