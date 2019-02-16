بالفيديو.. السومة: النتيجة إيجابية للأهلي ولدينا الأفضلية في الإياب
أكد السوري عمر السومة، لاعب النادي الأهلي، أن تعادل الفريق إيجابيًا مع الوصل يعتبر نتيجة إيجابية للأهلي، في إشارة إلى أن الهدف خارج الديار يحسب بهدفين.
وأشار ” السومة ” في تصريحات تليفزيونية، إلى أن مباراة الإياب ستشهد أفضلية للأهلي؛ لأن الجمهور يعطي دافع كبير لـ اللاعبين من أجل تحقيق الفوز.
و خيم التعادل الإيجابي 2-2، على المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ” زعبيل ” ، في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.
"النتيجة إيجابية للأهلي ولدينا الأفضلية في الإياب"
عمر السومة يتحدث بعد المباراة#كأس_زايد_للأندية_الأبطال#الوصل_الأهلي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/4uv2kRBKP9
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 16, 2019
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