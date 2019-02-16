بالفيديو.. السومة: النتيجة إيجابية للأهلي ولدينا الأفضلية في الإياب

نواف السالم(صدى):

أكد السوري عمر السومة، لاعب النادي الأهلي، أن تعادل الفريق إيجابيًا مع الوصل يعتبر نتيجة إيجابية للأهلي، في إشارة إلى أن الهدف خارج الديار يحسب بهدفين.

وأشار ” السومة ” في تصريحات تليفزيونية، إلى أن مباراة الإياب ستشهد أفضلية للأهلي؛ لأن الجمهور يعطي دافع كبير لـ اللاعبين من أجل تحقيق الفوز.

و خيم التعادل الإيجابي 2-2، على المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ” زعبيل ” ، في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.