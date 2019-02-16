بالفيديو.. الأهلي يفرط في الفوز على الوصل الإماراتي بالثواني الأخيرة

ماجد محمد(صدى):

فرط الأهلي في فوزاً هاماً على الوصل الإماراتي، بعدما خيم التعادل الإيجابي 2-2، على المباراة التي أقيمت على ملعب ” زعبيل ” ، في ذهاب ربع نهائي البطولة العربية.

افتتح عبدالله جاسم أهداف اللقاء، وسجل الهدف الأول للوصل، في الدقيقة الأولى من المباراة، ليتقدم أصحاب الأرض في الشوط الأول من اللقاء.

وعاد الأهلي في الشوط الثاني، وأسفر الضغط عن إدراك هدف التعادل عن طريق نيكولاي ستانسيو، في الدقيقة 67، قبل أن يحرز دجانيني تافاريس، الهدف الثاني للأهلي، في الدقيقة 72، لكن كايو كاتيدو كريا أحرز هدف التعادل للوصل، من ركلة جزاء، في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة أو التعادل بأقل من 2-2، لضمان التأهل إلى نصف نهائي البطولة.