بالفيديو.. الأهلي يفرط في الفوز على الوصل الإماراتي بالثواني الأخيرة
فرط الأهلي في فوزاً هاماً على الوصل الإماراتي، بعدما خيم التعادل الإيجابي 2-2، على المباراة التي أقيمت على ملعب ” زعبيل ” ، في ذهاب ربع نهائي البطولة العربية.
افتتح عبدالله جاسم أهداف اللقاء، وسجل الهدف الأول للوصل، في الدقيقة الأولى من المباراة، ليتقدم أصحاب الأرض في الشوط الأول من اللقاء.
وعاد الأهلي في الشوط الثاني، وأسفر الضغط عن إدراك هدف التعادل عن طريق نيكولاي ستانسيو، في الدقيقة 67، قبل أن يحرز دجانيني تافاريس، الهدف الثاني للأهلي، في الدقيقة 72، لكن كايو كاتيدو كريا أحرز هدف التعادل للوصل، من ركلة جزاء، في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.
ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة أو التعادل بأقل من 2-2، لضمان التأهل إلى نصف نهائي البطولة.
هدف عبدالله جاسم لاعب #الوصل في شباك #الأهلي_السعودي في الثانية 40 ثاني أسرع أهداف #كأس_زايد_للأندية_الأبطال بعد هدف #محمد_عبدالرحمن مهاجم #المريخ_السوداني في مرمى #مولودية_الجزائر في الثانية 28pic.twitter.com/Bscm5uIK2K
— الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) February 16, 2019
بتسديدة سكنت الزاوية المستحيلة..
نيكولاي يعادل النتيجة للأهلي..#كأس_زايد_للأندية_الأبطال#الوصل_الأهلي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/e1iwAIrC6q
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 16, 2019
بعد أن بدأ الهجمة..
جيانيني يحرز الهدف الثاني للأهلي..#كأس_زايد_للأندية_الأبطال#الوصل_الأهلي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/fUVQ0SPdWj
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 16, 2019
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