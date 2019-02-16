بالفيديو.. اغتصاب جماعي لحوامل ومرضعات

الخرطوم(صدى):

كشف تقرير أعدته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن 134 امرأة وفتاة قد تعرضن للاغتصاب في ولاية الوحدة الشمالية في جنوب السودان، موضحًا أن غالبية جرائم الاغتصاب، كانت جماعية وشملت في بعض الأحيان النساء الحوامل والمرضعات.

وأوضح التقرير أن الحوادث وقعت في الفترة بين سبتمبر وديسمبر 2018 وأكد استمرار تسجيل نسب مرتفعة من العنف الجنسي في الولاية.

وقال التقرير إن أعمار بعض اللواتي تعرضن للاغتصاب لا تتجاوز الثماني سنوات وأن العنف الجنسي ناجم عن تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب.