العثور على المفقود يحيى شراحيلي في الرياض

عادل الحربي(صدى):

عثرت الجهات الأمنية، على المفقود يحيى محمد شراحيلي، البالغ 30 عامًا من العمر، في منزله بالرياض.

واختفى ” شراحيلي ” الذي يعاني من الصرع، منذ ستة أيام من منزل ذويه في محافظة العارضة بجازان.

وكانت الجهات الأمنية في العارضة، تبحث عن شاب في العقد الثالث من العمر بعد تلقيها بلاغاً من أسرته عن اختفائه.