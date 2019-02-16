العثور على المفقود يحيى شراحيلي في الرياض
عثرت الجهات الأمنية، على المفقود يحيى محمد شراحيلي، البالغ 30 عامًا من العمر، في منزله بالرياض.
واختفى ” شراحيلي ” الذي يعاني من الصرع، منذ ستة أيام من منزل ذويه في محافظة العارضة بجازان.
وكانت الجهات الأمنية في العارضة، تبحث عن شاب في العقد الثالث من العمر بعد تلقيها بلاغاً من أسرته عن اختفائه.
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 3629 ] نشر منذ 40 دقيقة
الحمدلله على السلامة..
مغرد[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 36 دقيقة
غريبه ما اتصلوا يبلغونهم با نه مو جود عندهم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 65415 ] نشر منذ 28 دقيقة
الحمد لله على السلامه ,,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 65415 ] نشر منذ 28 دقيقة
الحمد لله على السلامه ,,,