رابيو يقترب من ارتداء قميص برشلونة 

نواف السالم(صدى):

أعرب لاعب الوسط أدريان رابيو، عن رغبته في الرحيل من ناديه باريس سان جيرمان من أجل الإنتقال لبرشلونة الإسباني الصيف المقبل في حكم المحسوم.

وتحدث اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً مع المحيطين به على أساس أن انتقاله للبرسا الصيف المقبل أصبح أمراً محسوماً، وذلك بناء على الاتفاق الشفهي الذي توصل إليه مع النادي الكاتالوني.

ومن المقرر أن ينتهي عقد رابيو مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو القادم.

ومن جهته، أوضح رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، في 6 فبراير الجاري أنه لا وجود لأي اتفاق موقع مع الدولي الفرنسي.