وفاة ضحية إطلاق النار في فناء محكمة جازان

تركي السالم(صدى):

توفي المسن الذي تعرض لطلقات نارية، بعد خلاف مع قريبه الذي سدد له طلقات، أصابته اثنتان منها، عند مجمع محاكم جازان.

وكان قد حضر المجني عليه وقريبه الجاني إلى مجمع محاكم جازان بمدينة جازان، وذلك لحضور الصلح بينهما من قبل الموظفين المختصين، وبدأت بوادر القبول، ولكن سرعان ما سحب الجاني أوراقه كاملةً، وخرج غاضباً من المكتب.

ومكث المجني عليه في المكتب لاستكمال محضر رفض الصلح، وخرج ليتوضأ، وعند خروجه من المبنى تهجم الجاني بسلاحه عليه، وأطلق عليه رصاصتين من مسدس حيث تم نقل المصاب إلى المستشفى.

وباشرت الجهات الأمنية الحادثة، والتي بدورها ألقت القبض على الجاني فوراً، وأودعته التوقيف رهن التحقيقات.