عدنان جستنية: لجنة الحكام وضعت قط محلي أكل الفار في مباراة الاتحاد

نواف السالم(صدى):

هاجم الناقد الرياضي عدنان جستنية، لجنة الحكام بعدما وضعت حكم فيديو محلي، في مباراة الاتحاد أمام الرائد.

وكان الحكم سلطان الحربي قد تواجد في غرفة الفيديو خلال المباراة، فيما لم يكن معلن عن وجوده ضمن قائمة حكام الفار، الأمر الذي أثار استنكار وغضب الاتحاديين.

وأوضح ” جستنية ” ، أن ” اللعبة صارت مكشوفة وعلى عينك ياتاجر ” ، قائلًا: ” الفار الأجنبي جابوا رئيس اللجنة علشان يقول للاتحادين أهو أنا ما قصرت معاكم بس ” خبصها ” بعد ما وضع مع الفار قط محلي أكل الفار أكل ” .

وأضاف: ” اختيار هذا القط لوحده له دللات كثيرة كافية لمعرفة مايحاك ضد الاتحاد ” .

يذكر أن الاتحاد كان قد تعادل مع الرائد، بهدف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

واعتبر عدد من الرياضيين، أن الاتحاد تعرَّض إلى ظلم تحكيمي إذ لم تحتسب له 3 ضربات جزاء كانت ستقلب النتيجة لصالح الاتحاد، وتجعله يتقدم مركز في جدول ترتيب الدوري.