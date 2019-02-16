بالفيديو.. فتيات يروين قصص هروبهن من المملكة لدواعي العنف 

علي القحطاني(صدى):

تعرض قناة ” sbc ” برنامج داود الشريان غدًا، ومن المتوقع أن يناقش البرنامج قضايا اجتماعية مثل البطالة والتعنيف وغيرهما في أول إطلالة لدواد الشريان بعد غياب لم يدم طويلًا.

ومن المقرر أن حلقة الغد ستناقش ملف هروب الفتيات؛ وهي القضية التي برزت مؤخرًا وسجلت هروب بعض الفتيات لبعض الدول لدواعي العنف وما شابه.

‏ولفت حساب البرنامج في ” تويتر ” إلى الملف الشائك الخاص بهروب الفتيات مع داود وحول ” من الذي غرر بهنّ؟ ومن إللي شجعهنّ ولمصلحة من؟.. دول ولا منظمات؟ هذا كله بوادي والمصيبة الأكبر بوادي معقول يكون حب الأهل جزء من الأسباب؟ غدًا الأحد 8 مساء عبر SBC سيتحدثن الهاربات بأنفسهنّ والله لا يحرق قلوبنا على عيالنا ” .