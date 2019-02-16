لاعب روما يطلب من والدته التوقف عن نشر صورها السيلفي المثيرة على مواقع التواصل 

نواف السالم(صدى):

دعا لاعب الكرة الإيطالي الشاب، نيكولو زانيولو، من والدته فرانشيسكا كوستا للتوقف عن نشر صورها “ السيلفي ” المثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي،

وقام زانيولو، الذي انتقل إلى فريق روما الإيطالي، بتذكير والدته بعمرها بعد نشرها سلسلة من صور السيلفي المثيرة على حسابها في موقع إنستجرام.

وحظيت فرانشيسكا كوستا، والدة زانيولو البالغة من العمر 41 عاما، بنحو 189 ألف متابع على حسابها في إنستجرام، ما أثار غضب ابنها، خصوصا بعد نشرها صور عديدة بالهيئة التي يطلق عليها “ وجه البطة ” .

وعلق زانيولو تعليقا على إحدى الصور التي نشرتها على إنستجرام يقول لها “ توقفي يا أمي.. لماذا تفعلين ذلك بفمك؟ أنت في الأربعين من عمرك ” .

ولكن من الواضح أنها لن تتوقف عن هذا الأمر، خصوصا أنها نشرت عشرات الصور من نمط “وجه البطة”، وفي صور أخرى رافقتها صديقتها أيضا.