بالفيديو.. نادين البدير: المملكة على أبواب عصر التنوير ولينبح من يهوى النباح

نايف السالم(صدى):

أكدت الإعلامية نادين البدير، أن المملكة أصبحت تشغل العالم اليوم حيث أن أصغر قرار يتخذ يتم تحويله إلى قضية رأي عام عالمي؛ لافتةً إلى أن الموضة اليوم هي التهجم على المملكة ونقد التغييرات، ولكن هناك المثير من الكتاب والمواطنين والمواطنات يدافعون عن القرارات.

وأوضحت ” البدير ” عبر برنامجها ” اتجاهات ” على قناة ” روتانا خليجية” : ” لا يجب أن نغضب أو ننزعج من أي هجوم على السعودية.. نحن على أبواب عصر التنوير وعلينا أن نستمتع؛ ولينبح من يهوى النباح ولينهق من يهوى النهيق ” .

وأضافت نادين البدير: ” نحن سائرين قدمًا بلا تردد؛ سياسة السعودية الشهيرة مهما بلغ حجم الهجوم دائمًا هي عدم الرد ” ؛ كما ذكرت المفارقة بين رأي الغرب عن الحياة الاجتماعية في المملكة قديمًا وحديثًا.