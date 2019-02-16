” الاتصالات ” تعلن بدء التقديم في برنامج ” النخبة “

الرياض(صدى):

تعلن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن بدء التقديم في برنامج (النخبة) المنتهي بالتوظيف (للعام 2019م) لخريجي وخريجات الجامعات المحلية والخارجية لتأهيلهم وتطوير قدراتهم بما يتناسب مع إحتياجات الهيئة وسوق العمل في المسارات التطويرية التالية:

– الطيف الترددي

– البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات

– الربط البيني

– تقنية المعلومات

– أمن المعلومات

– الدعم القانوني

– الشكاوي

– الاستشارات القانونية

– التنظيم والمنافسة

– الموارد البشرية

– المشتريات والعقود

– الاتصال المؤسسي

– التخطيط الاستراتيجي

– دراسات السوق والدراسات الاقتصادية

– إدارة المشاريع (PMO)

– التخطيط المالي

– الإيرادات

– المراجعة الداخلية

– الشؤون الدولية

الشروط والمعايير:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس بمعدل دراسي لا يقل عن جيد جداً فأعلى (3.75 من 5) أو (2.75 من 4).

– أن لا يزيد عمر المتقدم أو المتقدمة عن 25 سنة.

– مناسبة التخصص العلمي للمسارات التطويرية أعلاه التي يستهدفها البرنامج.

– إجتياز المقابلات الشخصية والاختبارات اللازمة.

المزايا أثناء التدريب:

– مكافأة شهرية قدرها (10,000) ريال.

– إجازة مدفوعة الأجر.

– تسجيل المتدرب في التأمينات الاجتماعية طيلة فترة التدريب.

– تأمين طبي للمتدرب.

موعد القبول والترشيح وانطلاق البرنامج:

سيكون القبول والترشيح في يوم الأحد 2019/3/3م ويبدأ البرنامج يوم الإثنين 2019/4/8م.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط: هنا ويستمر حتى الإثنين 1440/6/13هـ (الموافق 2019/2/18م).