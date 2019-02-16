تعرفي على مخاطر الحمل قبل العشرين

أميرة خالد(صدى):

تتعرض المرأة الى الكثير من المضاعفات الصحية الخطيرة أثناء الحمل، وتحرص على متابعة وضعها مع الطبيب الخاص بشكل شهري أو أسبوعي لتجنب الوقوع في تلك المخاطر.

وفي هذا الصدد يجمع الأطباء أنّ الحمل قبل العشرين يحمل الكثير من المشاكل، أبرزها:

– تزايد إحتمالات الولادة المبكرة.

– تزايد إحتمالات وفاة المواليد الجدد.

للمرأة الحامل.. 5 طرق لتجنب خطر ولادة طفل ميت

– تزايد إحتمال تعرض المرأة للإجهاض والنزيف.

– تعرض المرأة لالتهابات مزمنة في الجهاز البولي.

– الإصابة بفقر دم مزمن.

– تعرض المرأة لنوبات قلق وتوتر نظراً لصغر سنها، مما يزيد احتمال إصابتها بالاكتئاب.