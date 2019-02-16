” تويتر ” يستجيب لضغط المغردين ويحذف تغريدة شاذة لـ ” خامنئي “

طهران(صدى):

استجاب موقع تويتر لحملة تبليغات المغردين عن تغريدة تخالف القواعد المتعارف عليها للمرشد الإيراني ” علي خامنئي” ، والتي قام فيها بنشر فتوى للمرشد الأول للنظام الإيراني “الخميني ” حول استباحة دم الكاتب البريطاني سلمان رشدي، عام 1989 .

وتسببت التغريدة الشاذة في ضغط المغردين مما إضطر “تويتر” لسرعة التعامل بحذفها كونها تحرض على العنف .

ووفقاً لنظام “تويتر” فإن هذا الخطأ الفادح من جانب “خامنئي” كان يجب أن يُقابَل بإغلاق حسابه ، إلا أن “تويتر” قام بتعليق النشر ، حتى تم حذف التغريدة المريبة .

وكانت التغريدة تُروج لفتوى “الخميني” بإستباحة دم الروائي ، عام 1989 م ، مستندة على نصوص دينية .

وقال المتحدث باسم “تويتر” : هذه التغريدة من قبل المرشد الإيراني انتهكت شروط الخدمة الخاصة بتويتر وقد تمت إزالتها .

وأضاف : إن ذلك ينافي قواعدنا أن نضع تهديدات بالعنف أو نرغب في الأذى الجسدي الخطير أو الموت أو المرض لفرد أو مجموعة من الناس .