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تعرف على مزايا تعديلات اللائحة التنفيذية للضمان الاجتماعي

تعرف على مزايا تعديلات اللائحة التنفيذية للضمان الاجتماعي
نايف السالم(صدى):

كشف وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي المهندس إبراهيم المبارك عن مزايا التعديلات المُقرة مؤخرًا على اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي .

وأكد ” المبارك ” أن هذه التعديلات تساعد المستفيد القادر على العمل لأن يكون منتج مستقل مادياً ، من خلال التدريب والتأهيل .

كما تجيز اللائحة صرف معاش الضمان كاملًا للمستفيد إذا كان راتبه ثلاثة آلاف ريال ، أما إن زاد عن ذلك فيخضع لضوابط اللائحة حول الحد المانع .

وأبان “المبارك” أن هذه اللائحة تجيز استمرار الصرف له لمدة عام اعتباراً من تاريخ التحاقه بسوق العمل .

كما تجيزاللائحة صرف مساعدة مقطوعة للمستفيد الملتحق بسوق العمل، سواء كان أساسيًّا أو مرافقًا، و الحصول على سجل تجاري أو رخصة تجارية، مع استمرار صرف معاش الضمان الاجتماعي له لمدة ستة أشهر من بداية العمل في النشاط التجاري .

الجدير بالذكر أن هذه التعديلات تخص الفئة العمرية بين 18 و59 عامًا من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي الأساسيين أو التابعين القادرين على العمل واللائقين طبيا .


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