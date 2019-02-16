نجم عالمي كروي ينجب طفلين من إمرأتين في نفس اليوم

أميرة خالد(صدى):

يخضع لاعب فريق النجم الأحمر الصربي، لورينزو إبيسيليو للقضاء بعد تقدم إمرأتين بطلب إثبات أبوته لطفليهما الذين ولدا في يوم واحد ، الأمر الذي تسبب في جدل واسع بالرأي العام .

الغريب في الأمر أن هاتين المرأتين ظهرتا معاً في برنامج روسمي تحت عنوان “ليتحدث أحدهم ” ، وبالفعل تحدثتا عن علاقتهما باللاعب الهولندي .

وبالفعل كشف اختبار للحمض النووي أبوة اللاعب للطفلين ، غير أن القاضي طالب بمزيد من الاختبارات “لتأكيد النتائج ” .

وحدد القاضي يوم 23 فبراير الجاري موعداً لتقديم عينة من حمضه النووي إلى المحكمة

ومن المتوقع أن يعترف اللاعب يعترف بأبوته للطفل ماتيو بعد أن ظهر مع والدة الطفل “دانيلينا” في صورة تجمعهما معاً .

ومن ناحية أخرى فإن المرأة الثانية والتي تدعى “باجاييفا ” ، تزعم أنه الأب البيولوجي لابنتها مالينا، وتطالب بالحصول على دعم مالي من اللاعب .

كما يتوقع رجال القانون أن يعتبر اللاعب والد للطفلين ، إذا لم يقدم دليل يثبت عكس ذلك .