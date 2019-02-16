اجتزاء النص

تصرح أحيانا في أي وسيلة إعلامية ، وتصريحك واضح وصريح ولا مجال للشك به ، وتحاول أن تجعل فكرتك واضحة جلية للمتلقي ، وتفاجئ بعنوان الخبر مجتزأ بطريقة تجعل المتلقي يأخذ انطباع أولي سيء للتصريح ، وبعض الجهات التي نشرت العنوان كان همها أن تجذب مشاهدات عالية ، ولا يهمها ما في عقل المتلقي ، والكثير من الناس اليوم أصبح يبني أحكامه على العنوان دون النظر في المحتوى وبعضهم يبني حكمه على الجزء الأول من المحتوى ، يجب عليك كجهة إعلامية الحرص على جعل العنوان واضحا جليا ، ويجب على المتلقي إن أراد الحكم على تصريح أن يقرأ أو يسمع كامل التصريح ويفهم كامل المحتوى ويحاول جاهدا أن يفهم ما يريد المصرح أن يقوله فقد يخونه التعبير في جزئية ولكن المعنى في مجمل الكلام واضح جلي ، من الظلم أن تحكم على مجرد العنوان ، ومن الظلم أن تحكم على جزئية دون النظر في كامل المحتوى ، وكلنا لا نرضى أن نُظلم ونود أن يفهم المتلقي مرادنا حتى وإن لم نوفق في التعبير ، وإن أردت الحكم على أحدهم لما قال فلا تحكم إلا وأنت موقن من حكمك على التفاصيل وماوراء التفاصيل وبشرط أن تبني رأيك على حسن ظنك بما قال ، وسوء الظن استثناء لمن عهدت منه سوء النية .