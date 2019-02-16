بالصور.. علاقة عاطفية سرية تجمع بين أوزمان و سومودو.. وسخرية من العملاق والقصيرة 

لندن(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي قصة ” أطول حب ” ، فيما يتعلق بحساب السنتيمترات.

وبحسب المعلومات الواردة فإن علاقة عاطفية، بدأت سرية بين النجم التلفزيوني البريطاني ريتشارد أوزمان البالغ طوله 2.04 متر، ومغنية الجاز سومودو جاياتيلاكا البالغ طولها 1.5 متر فقط، أي أنه يتجاوزها في الطول بفارق أكثر من نصف متر.

ومن جهته، أوضح أحد أصدقاء أوزمان أن الناس يضحكون ويتهامسون ساخرين لأنه أشبه بعملاق، بينما لا يزيد طولها على 1.5 متر.. لكن الحقيقة أنهما خلقا لبعضهما.

وكان العملاق أوزمان والقصيرة سومودو، وهي من أصول سريلانكية، ظهرا معا لأول مساء الأربعاء، وقالت سومودو في تصريح للصحيفة “نحن في غاية السعادة”.

وتعتبر هذه أول مرة يحتفل “أطول حب” بمناسبة عيد الحب معا، واحتفالا بهذه المناسبة سافرا معا إلى النمسا حيث سيقضيان فيها بضعة أيام.