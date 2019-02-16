في يناير.. 12 ألف أسرة استفادت من الخيارات السكنية بـ ” سكني “

الرياض(صدى):

أعلن برنامج ” سكني ” التابع لوزارة الإسكان، اليوم السبت، إجمالي أعداد الأسر التي استفادت بشكل فعلي من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يوفرها البرنامج خلال شهر يناير الماضي، والذي وصل إلى 12.877 من المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

وأوضح ” سكني ” أن منهم 6499 أسرة سكنت منازلها، فيما بلغ عدد الأسر التي استفادت خلال عام 2018 أكثر من 157 ألف أسرة؛ حيث كشف عن تقريره لشهر يناير، والذي تضمن الكشف عن أعداد المستفيدين بشكل فعلي من الخيارات السكنية التي يوفرها، موضحاً بأرقام الهوية الوطنية والمناطق أسماء هؤلاء المستفيدين.

وتضمن التقرير الإصدار تفاصيل ما تم تقديمه خلال الفترة الماضية من خيارات سكنية، وحلول تمويلية للمواطنين، ومتابعة للمشاريع السكنية التي تنفذها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص والمنتشرة في مختلف مناطق المملكة، ويمكن الاطلاع على تفاصيل التقرير من خلال الرابط: هنا.

ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، سيف بن سالم السويلم، أن الوصول لخدمة هذا العدد من المواطنين خلال شهر واحد فقط، يعكس حرص الوزارة على تسريع تملك المواطنين للمساكن، وتقديم الخدمة لهم بشكل أفضل، لافتًا إلى أن برنامج ” سكني ” سيواصل جهوده لخدمة المسجلين في قائمة الوزارة وتسريع حصولهم على المسكن المناسب وتقليص فترات الانتظار.