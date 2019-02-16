” أبل ” تكشف عن وظائف شاغرة بالرياض وجدة والدمام

فاطمة المالكي(صدى):

كشف شركة أبل (Apple) عن استمرار التقديم على وظائفها الشاغرة في مجال المبيعات والتسويق بمسمى ” مستشار حلول أبل ” والتي تم نشرها في إعلان سابق علماً بأن التقديم متاح حالياً في ” الرياض، جدة، الدمام ” فقط.

وأوضحت، أنه يعمل مستشار حلول أبل في منصات ومتاجر منتجات أبل الواقعة داخل أسواق الإلكترونيات الكبرى في المدن المحددة ويكون مسؤولاً عن عمليات المبيعات والتسويق والعرض والتوزيع فيها والتواصل المباشر مع العملاء لشرح تقنيات أبل وتسويق منتجاتها وقيادة فريق المبيعات والصيانة داخل المتجر.

وأشارت، إلى أن الشروط المطلوبة هي: مؤهل بكالوريوس (في أي تخصص) مع مهارات جيدة في مجال خدمة العملاء لا يشترط الخبرة، أو أن يكون حاصل على مؤهل أقل من البكالوريوس مع خبرة موثقة في مجال المبيعات والتجزئة؛ فضلًا عن الرغبة والاستعداد في التواصل مع العملاء باستمرار ومساعدتهم في فهم تقنيات أبل.

وأضافت: القدرة على اكتشاف احتياجات العملاء وقيمهم، ومهارات في طريقة العرض بشكل جذاب وواثق، و مهتم بتحقيق نتائج مبيعات دون المساومة على الجودة، ومهارات تواصل كتابية ولفظية ممتازة، والقدرة على العمل بشكل مستقل وذاتي، و مهارات حسابية مع القدرة على تحليل البيانات؛ بالإضافة إلى أخلاقيات عمل قوية مع مرونة وقدرة على التكيف في بيئة عمل ديناميكية، والاهتمام الكبير في التفاصيل.