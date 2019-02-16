يوفنتوس يقترب من ضم محمد صلاح مقابل 200 مليون يورو

نواف السالم(صدى):

أعلن أليساندرو ألتوبيلي لاعب إيطاليا السابق عن انضمامه فكرة انضمام اللاعب المصري الدولي “ محمد صلاح ” لصفوف يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولفت إلى رغبة يوفنتوس في التعاقد مع صلاح في صفقة ينتظر أن تقدر قيمتها بقرابة الـ200 مليون يورو.

وكشف ألتوبيلي عن إمكانية انضمام صلاح للسيدة العجوز: “لو انضم صلاح إلى يوفنتوس سيكون أمرا عبقريا ” .

وأردف ألتوبيلي: “ اللاعب سيتأقلم دون مشكلة لأنه لعب من قبل مع فيورنتينا وروما. الصفقة على الصعيد الاقتصادي أيضا جيدة لأن صلاح رمز في العالم العربي ”.